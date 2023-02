Goutelette de pluie, que deviendras-tu ?

Un livre pour comprendre simplement comment la nature recycle astucieusement et indéfiniment ce bien précieux qu'est l'eau. Economiser cette ressource peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Le ciel est noir. Les nuages deviennent lourds et craquent. Bientôt des centaines des gouttelettes se mettent à tomber. La pluie vient arroser et rafraîchir tout ce qui vit sur Terre. Une fois arrivées au sol, le voyage des petites perles se poursuit, de ruisseaux en rivières, elles courent jusqu'à la mer. Voilà que peu à peu, sous l'effet du Soleil, elles se transforment en vapeur et se mettent à monter tout là dans les nuages pour un autre grand voyage...