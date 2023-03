Le saké japonais est un alcool méconnu en France. Il est confondu à tort avec cet alcool fort chinois consommé aussi sous le nom de saké. Le saké japonais est un alcool fermenté brassé comme la bière, il offre une multitude de saveurs, de couleurs, de parfums et d'arômes. Dans ce livre découvrez à travers une quarantaine de questions / réponses les techniques de brassage, les sakés traditionnels et modernes, la différence entre le saké chaud et le saké froid, si l'on peut faire vieillir son saké et avec quoi le déguster. Un livre ludique destiné aux gourmets désirant percer les secrets du saké. L'auteur Siméon Molard est saké-sommelier, il parfait sa connaissance dans l'art du saké en brassant chaque année au Japon à la brasserie Umetsu Shuzo. Importateur de saké en France, il sillonne le Japon à la rencontre des brasseurs afin de déguster et sélectionner les meilleurs sakés de l'archipel.