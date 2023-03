Délivre-nous du mal

Quand les corps mutilés de jeunes femmes sont retrouvés dans la région lyonnaise, tout le monde ignore encore que ces cadavres ne sont que la partie immergée du plan machiavélique d'un individu avide de vengeance... Le troisième suspense au twist final machiavélique de Chrystel Duchamp. L'Ile des oubliés, son dernier roman, est disponible aux éditions de l'Archipel. Après L'Art du meurtre et Le Sang des Belasko, le nouveau suspense de Chrystel Duchamp Février 2018. Anaïs sollicite l'aide de son ami Thomas Missot, commandant à la PJ de Lyon. Pour elle, pas de doute, sa soeur Esther a été enlevée. Sinon, pourquoi aurait-elle laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable ? Les mois passent et, tandis que l'enquête s'enlise, d'autres jeunes femmes se volatilisent. Jusqu'à ce qu'un corps soit retrouvé pendu dans une usine désaffectée, le crâne rasé, la langue sectionnée. Puis un deuxième... Thomas sait désormais qu'un tueur en série sévit dans la région. Mais il ignore encore que ces cadavres ne sont que la partie immergée du plan machiavélique d'un individu avide de vengeance... " Un roman sombre et engagé à l'intrigue machiavélique. " Le Progrès " Un scénario incroyablement bien conçu. " 20 minutes