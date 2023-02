Révision légale et contractuelle des comptes DEC 2. 19 fiches de conseils et d'outils pratiques, 7e édition

19 fiches de conseils et d'outils pratiques pour bien préparer et réussir l'épreuve 2 du DEC Cet ouvrage est un véritable outil pour bien préparer et réussir l'épreuve 2 du DEC. Les auteurs ont mis dans ces 19 fiches l'expérience qu'ils ont de l'examen pour vous donner : - le rappel complet des modalités de l'épreuve ; - de nombreux conseils pour anticiper et préparer sereinement cette épreuve ; - un approfondissement de la méthodologie avec des cas pratiques corrigés issus des annales de l'épreuve ; des outils pratiques qui vous accompagneront utilement. Au total, 19 fiches de conseils et d'outils pratiques qui vous accompagneront tout au long de votre préparation. Points forts - Une méthodologie adaptée à l'épreuve - Des cas pratiques corrigés et commentés issus des annales - Des conseils pratiques pour le jour J