Quelles gourdes !. +80 recettes pour remplir la sienne avec goût

A l'heure d'une consommation raisonnée, écologique et bio, de l'interdiction du plastique à usage unique les gourdes sont devenues nos meilleures copines ! Les autrices se sont alors demandé : qu'est-ce qu'elles ont dans le bidon ? Avec la complicité de contributeurs talentueux, elles réunissent dans ce livre : ⢠plus de 80 recettes saines et gourmandes pour s'hydrater et s'alimenter ; ⢠des conseils pratiques et savoureux pour remplir les gourdes de toute la famille, au quotidien, en toutes circonstances.