Oracle de la voie de la géométrie sacrée

La Géométrie est la fondation de toutes les créations visibles de la Nature. Elle se retrouve dans ses plus grandes manifestations jusqu'aux éléments de l'infiniment petit. Dans l'ordonnance harmonieuse des formes, la géométrie révélée devient sacrée. Depuis quelques temps il y a comme un signal retentissant du fond de Univers. Des énergies cosmiques arrivent sur notre Terre matérialisant dans les champs de céréales ces formes géométriques aux dessins magnifiques et complexes appelés " Crop-circles ". C'est un mélange remarquable de beauté, d'énigmes et d'énergies. Dans ces formations, on constate la présence de champs électriques et magnétiques rémanents dont l'intensité varie suivant la complexité de la forme. Les cartes de l'oracle tirées de peintures inspirées par la puissance de la géométrie sacrée indiquent chacune par leur symbolisme ce qui doit être compris dans l'ouverture qu'elle propose afin de se libérer des enfermements pour s'élever dans l'ascension de la conscience, loin des pièges du mental. L'énergie issue de ces peintures est très positive, mesurable en radiesthésie. Elles ont été réalisées par inspiration, par canalisation consciente. Choisir une de ces cartes sert à comprendre l'ouverture à acquérir afin de poursuivre sereinement sa route.