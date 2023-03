Le tarot du cirque

Entrez dans l'univers magique du cirque et libérez votre inspiration créative Vous tenez entre les mains un tarot unique en son genre ! Laissez-vous surprendre par la magie de ces 78 lames du Rider-Waite Smith qui mettent en scène des artistes de cirque. Présenté comme un spectacle époustouflant, ce magnifique tarot revisité est découpé en 5 actes et vous invite à un voyage intérieur au plus profond de votre être. Partez à la rencontre des danseurs du feu, des acrobates aériens et aquatiques et des équilibristes. En suivant les guidances proposées dans le livre, vous allez dépasser les apparences, lever le voile sur votre mode de fonctionnement, accueillir vos émotions et libérer votre inspiration créative. Alors, à votre tour d'entrer dans la danse et de plonger dans cet univers pétillant ! Ce coffret contient 78 lames fascinantes, un livre d'accompagnement de 204 pages en couleurs et un sac en satin pour protéger vos cartes.