Comment t’as fait ? Gagnez des années d’expérience en vous inspirant d'entrepreneurs à succès, Edition

Entrepreneurs, gagnez des années d'expérience en 3 heures de lecture ! Vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur ? Vous recherchez des informations pour créer, développer ou faire évoluer votre business ? Bonne nouvelle, Julien Hatton l'a fait pour vous ! Entrepreneur et créateur du podcast "Comment t'as fait ? " , il a interviewé plus de 80 entrepreneurs inspirants et leur a posé toutes les questions cruciales : - Comment t'as fait pour créer ton entreprise ? - Comment t'as fait pour choisir tes associés ? - Comment t'as fait pour financer ton projet ? - Comment t'as fait pour surmonter les galères ? - Comment t'as fait pour générer de l'hypercroissance ? Sur la base de ces échanges et de son expérience entrepreneuriale, l'auteur vous délivre tous les conseils de financement, de stratégie et de marketing indispensables, vous faisant ainsi gagner de précieuses années d'expérience. Enfin, vous trouverez l'inspiration auprès de personnalités charismatiques telles qu'Aymeric Libeau (Transition One), Raibed Tahri (Pap et Pille), Audrey Lecoq (Pharmazon), Franck Zorn (Deskeo), Nima Karimi (Silvr. co), Emmanuelle Duez (The Boson Project)...