Vaginismes. Comprendre, se soigner, s'épanouir

Et si dépasser les vaginismes était possible grâce à la connaissance de son corps, à la communication avec son ou sa partenaire et au plaisir ? Le vaginisme est une contraction involontaire, répétée, persistante, du périnée en cas de tentative de pénétration (doigt, objet, pénis). Ce processus psychophysiologique complexe touche entre 1 à 5 ? % des femmes en France : confrontées dans leur profession à la souffrance des patientes en errance thérapeutique et de diagnostic, Angéla Bonnaud et Margot Maurel se proposent de mettre en lumière cette pathologie méconnue. Pour définir les différentes formes de vaginismes, un retour sur l'anatomie et les fausses croyances autour de la physiologie génitale féminine est indispensable. Sont ensuite questionnées les normes et l'éducation sexuelles afin de comprendre à quel point la sexualité se construit à travers la société et notre environnement direct. La communication avec les personnes qui partagent la vie intime de celles qui souffrent s'avère également une étape essentielle. Plusieurs techniques de caresses, progressives et adaptées, permettent de gommer la douleur, l'appréhension et la contraction involontaire du périnée. Mais pour surmonter toutes ces étapes, encore faut-il être informées et choisir un parcours de soins adapté : ce livre ouvre des portes pour trouver les bonnes accompagnantes et propose des approches inédites, comme l'ostéopathie, la pole dance, la méditation de pleine conscience, la littérature et l'écriture érotiques. En réponse à une demande profonde des personnes qui souffrent de vaginismes et des professionnelles confrontées à cette difficulté, Vaginismes prône que l'affirmation sexuelle des femmes et la maîtrise de leur corps constituent la clé de l'épanouissement sexuel égalitaire de demain.