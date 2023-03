Mon cahier rituels feel good hypersensibilité

3 semaines de petits rituels good vibes, cocooning et psy pour comprendre et apprivoiser son hypersensibilité, gagner en confiance et rayonner ! L'hypersensibilité est un superpouvoir qui vous fait ressentir tout puissance mille. En exploiter le potentiel au quotidien, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour gagner en confiance et briller de mille feux ! Trois semaines de rituels feel good pour vous affirmer et prendre soin de vous, apprivoiser votre hypersensibilité et en faire une force ! La magie de l'hypersensibilité Le secret ? Apprendre à vous connaître pour mieux accueillir vos émotions, savoir vous chouchouter et poser vos limites pour mieux soutenir les autres et vous protéger, déployer vos talents (intuition, empathie, créativité, sens ultradéveloppés...) et comprendre à quel point vous êtes extraordinaire ! Prête à faire de votre hypersensibilité un atout ? + de 50 rituels illustrés pour bien vivre son hypersensibilité Mandalas pour identifier ses émotions, listes de ses talents et qualités, postures de yoga pour apaiser ses tempêtes émotionnelles, ateliers d'écriture pour stimuler son imagination... Tous les outils pour vous épanouir pleinement ! + de 50 rituels cocooning et psy en bonus Respiration, méditation, automassage relaxant... Tous les tips pour que votre vie d'hypersensible respire les good vibes et le bonheur à plein nez !