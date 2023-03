Hôtel Joséphine Tome 2 : Romy

La série ados féministe, féminine et pétillante de Nathalie Dargent. " Viens à Paris ma chérie ! " Joséphine, 22 ans, rejoint sa grand-mère pour l'aider à sauver de la faillite son hôtel situé dans le 6e arrondissement de Paris. Nourrie aux films d'amour depuis sa plus tendre enfance, Romy, 16 ans, rêve de vivre dans une comédie romantique et de rencontrer le garçon parfait avec qui elle vivra une histoire parfaite. Passionnée d'art dramatique, elle est en première en section théâtre. Malheureusement, elle ne parvient pas à s'affirmer sur scène et chaque critique de ses professeurs la démolit, grignotant le peu de confiance qu'elle a en elle. Malgré les encouragements constants de sa meilleure amie Chloé, Romy doute trop d'elle. Elle parvient cependant à décrocher un petit rôle dans une superproduction américaine dont le tournage a lieu à Paris. Enhardie par ce succès, elle décide de séduire Anton, le garçon absolument parfait qui a débarqué en cours au début de l'année. Mais leur relation, très décevante, pousse Romy à s'interroger sur sa quête de perfection, et ses propres désirs. Roman filles, dès 11 ans.