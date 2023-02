Tout ou rien Tome 2 : Soignante à domicile

N'est-ce vraiment qu'un échange de bons procédés entre Bishop et Stevie ou bien un peu plus que cela ? Quand j'ai rejoint l'équipe d'expansion de la NHL à Seattle, je pensais que ce serait le début de quelque chose d'exceptionnel. Mais rien ne se passe jamais comme on l'espère. Prenez ma présentation à ma nouvelle voisine. Elle a débarqué à bord du Boucan Express à minuit, faisant un vacarme de tous les diables en essayant de pénétrer dans l'appartement du capitaine. Ai-je mentionné qu'il est marié et que cette femme n'est pas la sienne ? Imaginez ma surprise lorsque je me retrouve avec une blessure qui me prive de jeu pendant des semaines et qu'elle me propose de m'aider. Je devrais probablement préciser que ce n'est pas la maîtresse du capitaine. C'est sa petite soeur sexy aux cheveux pastel. Nous avons donc trouvé un arrangement : elle s'occupe de ma rééducation pour que je puisse retourner sur la glace le plus vite possible, et elle ajoute un athlète professionnel qui n'est pas son frère à sa liste de clients. Ca semble assez simple. Tant que je garde mes mains pour moi et mes hormones sous contrôle. #RomanceContemporaine #RomanceSportive #SlowBurn #TensionSexuelle