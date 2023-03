Les abus. Une maladie de la relation

Comment sortir d'une culture d'abus ? Pourquoi tous ces abus dans l'Eglise ? Comment en sommes-nous arrivés là, nous qui voulions tant vivre l'Evangile ? Amedeo Cencini donne des pistes de réflexion et de formation pour réajuster notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. A partir d'une grande expérience de terrain, ce prêtre mandaté par le Vatican pour aider des congrégations et communautés à sortir de leurs dysfonctionnements, pointe le danger de l'individualisme. Il met en relief des formes et expressions d'individualisme religieux, des idées fausses sur une toute-puissance de Dieu qui peut entraîner à la perversion. L'individualisme mène en effet à un enfer, une malédiction volontariste, une confusion identitaire, un amour de soi désespéré.