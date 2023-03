Méditations chrétiennes. Recevoir paix, guérison et consolation

Après Méditer avec son cÅur et ses cinq sens paru en 2021, voici un nouveau recueil de méditations sur la parole de Dieu, source de d'apaisement, de libération, de guérison et de consolation. Conçues pour accompagner un travail sur soi, elles sont un moyen d'inviter le Christ dans notre histoire, nos blessures, nos lieux de mort, dans l'espérance que sa force de résurrection s'y déploie. Mettons-nous en route pour rencontrer Jésus qui, tout au long de l'évangile, rejoint l'homme dans ses ténèbres pour y apporter la vie : il relève l'homme malade de la piscine de Bethesda, il fait sortir Lazare de son tombeau... Et il veut nous visiter, aujourd'hui, dans nos ténèbres. Ouvrons ce livre et laissons entrer la vie...