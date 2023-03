Entre deux infinis. Les ondes gravitationnelles et l'origine quantique des grands mystères de l'Univers

De quoi l'Univers est-il fait ? Quelle est son origine ? Comment les étoiles et les planètes sont-elles nées ? Les progrès scientifiques vertigineux de ces dernières décennies ont ouvert notre horizon sur un cosmos mystérieux et inattendu, constitué en vaste majorité de matière et d'énergie noires dont la nature nous échappe, et structuré autour de phénomènes défiant notre entendement, comme le Big Bang ou les trous noirs. Les ondes gravitationnelles, observées pour la première fois en février 2016 et qui ont valu le Prix Nobel à leurs découvreurs, sont en passe de révolutionner l'idée que nous nous faisons de l'Univers. Grâce à elles, nous sommes peut-être à l'aube d'avancées majeures dans le domaine de l'astrophysique. Dans ce livre destiné au grand public, Gianfranco Bertone expose l'extraordinaire potentiel de l' "astronomie multimessager" , une nouvelle discipline fondée sur l'observation de la lumière émise par les objets célestes combinée à l'analyse d'autres "messages" provenant de l'espace, comme les ondes gravitationnelles, les neutrinos et les rayons cosmiques.