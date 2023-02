Le clan Wilde. Tome 5, Saint

Je n'ai besoin de la protection de personne. Je vais bien. Mais pour rassurer ma soeur après un cambriolage, j'accepte de suivre des cours d'autodéfense. Il se trouve que ces leçons sont données par un ancien Navy SEAL, grand et musclé, qui pourrait bien représenter tout ce dont j'ai toujours rêvé, mais que je n'ai jamais pensé pouvoir avoir. Et il est déterminé à prendre soin de moi, même lorsque les choses se compliquent dans ma vie. Entre les menaces qui se multiplient envers moi et la pression exercée par ma famille pour que je sois quelqu'un que je ne suis pas, j'ai du mal à tenir le coup. Alors que je commence à m'effondrer, je perds la foi que je rencontrerai un jour quelqu'un qui voudra d'un type comme moi, et encore moins quelqu'un de fort et de compétent comme Saint Wilde. Mais plus je passe de temps avec lui, plus je me rends compte qu'il n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Et je commence à me demander... pendant que Saint s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de lui ?