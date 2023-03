Mieux vaut prévenir. Les bons conseils d'un médecin de famille pour échapper aux maladies

" La nutrition c'est compliqué mais avec Dr Food tout devient incroyablement simple. " Marina A. , patiente du Dr Goncalves " Vous pensez manger sainement ? Lisez absolument ce livre. Vous allez être surpris. " Dr Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive Ce que tout médecin devrait dire à ses patients Pour beaucoup de personnes, " le docteur c'est quand on est malade ". Et si on inversait les choses ? Et si, au lieu de soigner, le médecin de famille travaillait chaque jour pour que ses patients restent en bonne santé ? C'est la mission que s'est assignée le Dr Goncalves, alias Dr Food, dans sa Normandie natale. Et ses patients lui disent merci ! L'alimentation et le fait de bouger régulièrement, on le sait, sont les deux leviers les plus puissants pour s'assurer une longue vie en bonne santé. Mais comment les actionner ? Impossible de modifier son mode de vie du jour au lendemain, il faut prendre le temps d'assimiler les changements un à un. La première étape consiste à comprendre ce que l'on mange car nos aliments ont tellement évolué ces dernières années qu'il est devenu très difficile de se repérer. Avec son franc-parler, sans jargon, Dr Food vous donne toutes les clés d'une alimentation saine et équilibrée, et vous explique comment introduire davantage de mouvement dans votre quotidien. Il propose ensuite un programme permettant de mettre tout cela en application pas à pas. Vous saurez, entre autres : - Pourquoi il est plus important de manger mieux que de manger moins - Pourquoi il faut éviter à tout prix les aliments ultra-transformés et comment les repérer - Quels sont les pains qui ne font pas grossir - Qu'on peut consommer un peu de beurre et de crème mais jamais allégés ! - Comment réduire naturellement sa consommation de sucre et de sel - S'il faut préférer l'eau en bouteille à celle du robinet