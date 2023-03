De la danse mentale à l'éveil. Les strophes du Samkhya

Redécouvrons un classique de la spiritualité essentiel au yoga Le Samkhya est un classique de la spiritualité indienne qui est traditionnellement couplé au yoga de Patanjali systématisé dans les Yogasûtra. Le texte des Samkhya Karika - c'est-à-dire les " strophes du Samkhya " - date, en l'état, approximativement des IVe-Ve siècles de notre ère, mais contient des éléments beaucoup plus anciens, ainsi que des traces rédactionnelles plus récentes. On dit souvent que le Samkhya expose la métaphysique du yoga et que les Yogasûtra en exposent la partie pratique. Mais les strophes du Samkhya décrivent aussi de manière pragmatique un chemin de libération du mal-être lié à notre condition humaine. Laurent Jouvet nous propose une traduction nouvelle qui met en évidence la pédagogie de ce chemin d'éveil. Il rend le texte accessible et utilisable pour une compréhension et une pratique spirituelle. Cette pratique vise, dans son fond, l'état d'unité (appelé " samadhi " ou " kaïvalya " dans le Yogasûtra et le Samkhya). Cet état d'unité consiste à cesser de s'identifier à la danse du mental, à la ronde des pensées et des désirs, pour redécouvrir que notre vraie nature est la conscience spectatrice. La conscience étant devenue consciente du fait qu'elle existe indépendamment des phénomènes mentaux, les phénomènes se résorbent dans leur source. Posée dans le silence et l'immobilité de la matrice du monde mental, la conscience contemple l'esprit vide et fusionne avec lui, mais sans phénomènes mentaux. C'est cela la libération. Et cela se passe en cette vie, très simplement.