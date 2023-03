Habille... Dans le feu de l'action

Forces d'intervention d'urgence, nageurs de combat, espions de haut vol, soldats, pompiers, secouristes, commandos... : des héros de tous les jours à habiller de plus de 170 autocollants pour composer des tenues adaptées à chacun de ces métiers dangereux. Hommes-grenouilles, soldats, espions, équipes de sauvetage, pompiers, SAMU, commandos ... : avec plus de 170 autocollants de tenues et d'accessoires spécialisés (lunettes de vision nocturne, instruments de la police technique et scientifique...), les enfants vont adorer habiller et équiper ces héros de tous les jours exerçant des métiers exaltants. Les scènes imagées sont accompagnées de brèves explications sur la formation et les missions de chaque personnage. Un livre conçu et écrit avec la collaboration d'experts.