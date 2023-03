Giacometti et la fleur en danger

Comment penser les choses dans leur instantanéité ? Comment penser le présent du temps, et plus précisément la seule fois – épicentre d'un temps non répétitif ? Chaque chose n'est qu'une seule fois ; comme un souffle d'air ; une fleur sur le point de se faner. Et le monde ? Comme un ensemble des seules fois, ou – pour citer Giacometti – une immense "Fleur en danger". Et la pensée ? La pensée n'est que l'image de cette Fleur, de cette disparition des choses, du nuage de poussière qu'elles laissent et avec lequel elles coïncident : quelque chose donc – comme dit Deleuze – qu'il faut penser, qui doit être pensé, qui ne peut pas être pensé. L'image de l'épuisement du possible du monde ou l'image im-possible de la pensée.