Pour une éco-éducation intégrale à la lumière de Laudato si' du pape François

UNE INVITATION A LA CONVERSION ECOLOGIQUE DE TOUTES ET TOUS, EN AFRIQUE ET PARTOUT DANS LE MONDE "C'est à une véritable conversion écologique que le présent ouvrage du prêtre malgache Harinaivo Roméo Rakotomanga Rakotovao invite l'ensemble de ses lecteurs. Par la publication de sa thèse en théologie morale défendue à la Faculté de théologie de l'Université de Lugano, l'Auteur, prêtre du diocèse de la capitale de la Grand Ile, relaie les appels de la vigoureuse encyclique Laudato si' du pape François et donne envie de lire cette dernière, ce qui n'est pas le moindre mérite de la dissertation. Selon Roméo Rakotovao, il s'agit non seulement de lire le document pontifical, adossé aux recherches scientifiques les plus pointues dans le domaine et accueilli avec enthousiasme par toutes sortes de destinataires. Il faut encore et surtout s'en imprégner pour en vivre et en faire la boussole d'un changement de paradigme. Il y va de la survie de la planète et particulièrement de pays de l'hémisphère Sud comme Madagascar, que les impacts du dérèglement climatique n'ont pas attendu le texte du souverain pontife pour affecter en profondeur, la terre malgache constituant l'un des hauts lieux de la biodiversité mondiale : or, du fait de régimes politiques successifs, tous plus catastrophiques les uns que les autres, et de problèmes économiques récurrents qui en découlent, elle se voit notamment menacée par l'exploitation minière et la déforestation intensive". François-Xavier Amherdt