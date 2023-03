Vivre autonome. Le survivalisme à la francaise

L'Etat et les instances internationales étendent et resserrent leurs filets sur le peuple de plus en plus dépendant. La privation presque totale de liberté au moment du Covid n'est qu'un avant-goût de la domination que les nouvelles technologies augurent. A l'heure où le permis citoyen et l'euro numérique se dessinent, l'urgence est de tester sa résilience en même temps que sa capacité à réagir. L'enjeu du XXIème sera celui de l'indépendance et de la liberté des personnes et des peuples. Vivre autonome, le survivalisme à la française vous mène joyeusement sur la voie de la Liberté avec notre génie propre, notre inimitable "french touch" ; celui d'un certain art de vivre à la française, éprouvé à travers les siècles ou revisité avec ingéniosité par nos contemporains. Cet ouvrage soulève des questions, vous donne à réfléchir et vous ouvre la voie de la Liberté à travers maints chemins radieusement solidaires, naturels, ingénieux et sages. Qui que vous soyez, urbain ou campagnard, il vous donnera les clés pour définir quel autonomiste vous êtes et vous aider concrètement à redevenir maître et maîtresse de votre destinée.