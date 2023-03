Mes nuits sauvages et sans sommeil

Le sexe est aux antipodes de la maternité. Mon rôle de mère m'oblige à prétendre être une personne que je ne suis pas : patiente, propre, douce, attentive aux enfants des autres, douée en loisirs créatifs, mesurée, rarement anxieuse, jamais déprimée. Pendant l'amour, je peux enfin lâcher prise et devenir une autre : désinhibée et lascive, comme un animal, mais aussi complètement humaine, avec ma part d'ombre un peu crade. Dans ce journal d'une femme d'aujourd'hui, Clover raconte sa vie de mère de famille nombreuse mais aussi de femme. Elle y est autant louve que féline, souhaite tout concilier, ne renoncer à rien. Une vie plurielle aussi belle qu'épuisante. Des confessions à fleur de peau, drôles et impertinentes.