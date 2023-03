Le commissaire divisionnaire Charles Besmir, d'origine albanaise et patron du SIRASCO, un service de police judiciaire non-opérationnel, classé "Secret-Défense" , est impliqué dans une fusillade sauvage dans son appartement bourgeois du XVIe arrondissement de Paris. Placé en garde à vue à l'Inspection générale de la Police nationale, il a deux jours et deux nuits pour prouver aux "bourrins" de l'IGPN sa bonne foi, voire son innocence, alors que trois hommes sont morts, deux autres sont gravement blessés, et que la moquette gris souris de son salon est irrémédiablement souillée du sang des victimes. Mais dans cette affaire tragique, dont l'origine remonte à la nuit des temps, personne n'est vraiment innocent. Chacun a un secret lourd, traumatique, profondément enfoui, à cacher.