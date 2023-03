En finir avec l'école. Un projet de société émancipateur

Comment l'école pourrait-elle nuire aux enfants et à la société ? En quoi en finir avec l'école (telle qu'elle est actuellement) est-il émancipateur ? Citant de nombreux auteurs, Prune Helfter-Noah nous propose un traité magistral sur ces questions qui interrogent toute la société. En quoi la méritocratie est-elle un outil de reproduction de l'élite ? Comment les dominés socialement deviennent-ils des vaincus scolairement ? Quels sont les objectifs sociaux de l'école obligatoire ? Contrôler les enfants, servir la machine économique, inculquer la valeur travail, apprendre l'obéissance ? Pourquoi notre école est-elle si désastreuse ? Prune Helfter-Noah montre combien elle est éloignée des besoins de l'enfant, comment elle fait perdre la confiance en soi, tue l'envie d'apprendre, valorise la compétition, stigmatise l'erreur... L'école propose une instruction artificielle coupée de la vie réelle, enferme de longues heures les enfants, leur refuse l'autonomie. Et maintenant, que faire pour promouvoir une école du bien-être personnel et de l'émancipation sociale ?