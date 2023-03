L'oracle de la guidance décomplexée

Accrochez vos divines ceintures, et soyez prêts à décoller ! L'Oracle de la guidance angélique décomplexée est un voyage plein d'humour et de complicité. Grâce à une conception décalée, la communication avec le subtil vous sera accessible plus facilement. Cette angélique cocréation sans ronds de jambes vous ouvrira à de nouvelles connexions et perceptions. Grâce aux 44 cartes d'une grande modernité, vous découvrirez 12 univers archangéliques qui te rappelleront que la vie est un jeu et que, dans ce jeu, vous êtes constamment guidé, protégé et aimé. Dans le livre d'accompagnement de 196 pages tout en couleurs, vous trouverez les différentes méthodes de tirage ainsi que le message de chaque carte. Travailler avec les énergies archangéliques, c'est s'offrir la possibilité d'avancer au contact de toutes les aides qui sont à votre disposition.