Le premier recueil de poèmes traduit en français d'un très grand poète coréen d'une sensibilité et d'une finesse inouïs " Kwak Hyo-hwan est le poète de la mémoire, il écrit au jour le jour son amour de la Corée des commencements, née dans le froid et le silence du Nord, que l'hostilité et la cruauté de la dictature ne peuvent pas abolir. Il dit la vérité humaine qui doit surmonter tous les écueils, même celui de la modernité faiseuse d'oubli. Lisez les poèmes de Kwak Hyo-hwan, ils parlent de la Corée d'aujourd'hui, de sa place dans l'aventure commune. Ils parlent de nous, de vous - de toi... " J. M. G. Le Clézio La poésie de Kwak Hyo-hwan témoigne de la mélancolie devant la vie qui s'écoule, de la fragilité de l'existence. Dans un style délicat, l'auteur puise dans une palette d'émotions pures et fait revivre de manière profonde des événements de l'histoire coréenne, tels que le récit des déplacés d'Ushtobe, creusant la terre dure pour s'y abriter du froid mortel, ou le naufrage du ferry Sewol, entraînant avec lui la noyade de plusieurs enfants ; aussi bien que des scènes de vie quotidienne, à travers le regard et l'intimité des protagonistes, au milieu de la plaine de Cheorwoo ou à l'ombre des palmiers sur une colline en bord de mer. Et toi... est le recueil d'un très grand poète, d'une sensibilité et d'une finesse inouïs, qui se livre dans son oeuvre à une réflexion et une rêverie ancrées dans l'histoire de son pays.