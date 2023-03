La guerre sainte de Poutine

Alors que la " question russe " semblait enterrée depuis la fin de la Guerre Froide, voici qu'elle revient au-devant de la scène. La guerre récente échappe à l'analyse : ni la realpolitik, ni l'idéalisme géopolitique ne donnent d'explication satisfaisante. Il faut investir d'autres champs, d'autres disciplines, pour comprendre les événements en cours. Car comment expliquer le choix de sacrifier l'économie russe sur l'autel de la conquête territoriale ? Comment expliquer le tournant du poutinisme vers un régime de mobilisation générale contre l'Occident ? Comment expliquer que ce même Poutine, qui multipliait les références à Emmanuel Kant, auteur du traité Vers la Paix Perpétuelle, se soit détourné de ses instincts premiers pour poursuivre une politique slavophile ? Au-delà de l'analyse géopolitique, il faut plonger dans les ressorts intellectuels et spirituels du poutinisme. Il y a des ressorts cachés, de l'ordre du spirituel et du religieux, qui nous fournissent des explications tangibles là où la géopolitique ordinaire se heurte à l'inexplicable. Dès lors quelles sont ces forces qui ont joué un rôle déterminant dans la décision de Poutine d'entrer en guerre ? Sa déconnexion manifeste de la réalité du terrain, persuadé de venir à bout de l'Ukraine et quelques semaines, n'est-elle pas en partie due à un profond regain millénariste du président ? C'est-à-dire au sentiment qu'au-delà d'une victoire géopolitique, c'est le destin de la Russie qui est en jeu.