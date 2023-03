Depeche Mode. Collector

Plus de 100 millions d'albums vendus, des tournées mondiales à guichets fermés... Depeche Mode s'est imposé comme un groupe culte grâce à un style et un son reconnaissables entre tous. Cette biographie retrace la véritable histoire de Depeche Mode. Une aventure née dans une ville dortoir du nord de l'Angleterre où quatre garçons s'ennuient et rêvent d'un nouvel horizon. Des garçons ordinaires, mais talentueux, qui se retrouvent pris dans la spirale infernale d'un succès planétaire auquel ils n'étaient pas préparés. Jusqu'à Memento Mori, le dernier album, cela fait plus de 40 ans que Depeche Mode résiste au temps, malgré les excès en tous genres : drogue, dépressions, tensions, batailles d'égo, départs... Voici la véritable histoire d'un groupe qui a fusionné les différents genres de l'électro pop. Un groupe iconique aux tubes immortels.