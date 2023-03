Battle Game in 5 Seconds Tome 20

Comment père et fils sont-ils devenus ennemis ? Confrontée à la mort de ses camarades, Yûri se rend pleinement compte de la menace que représentent Tôya et ses acolytes. C'est alors qu'Akira lui révèle des souvenirs concernant sa mère, ainsi que la cause de sa mort, qui a constitué le motif de la rupture avec son père...