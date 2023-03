"L'art de lier les êtres au lit. L'art de lier les êtres à la réalité. L'art de lier les êtres à eux-mêmes. Lier les êtres est un art. Insaisissable". L'art de lier les êtres nous ouvre les portes du Service 77, l'unité d'urgences psychiatriques de l'hôpital de Gênes où, à travers des moments dramatiques, tendres et tragiques, le médecin Paolo Milone revisite et réinvente ses années passées à "contempler l'abîme avec les yeux des autres" . Balayant des idées reçues sur la santé mentale, ce roman poétique et percutant cherche la lumière dans les coins les plus sombres de l'esprit humain et marque l'arrivée d'une nouvelle voix éblouissante de la littérature italienne.