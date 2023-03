Jardiner avec la lune

Comprendre enfin l'intérêt et les principes du jardinage avec la lune Découvrir des recettes naturelles pour rendre les plantes plus productives et en meilleure santé Fabriquer des engrais naturels (purins d'orties, de prêle, d'absinthe, ...) Savoir éloigner pucerons, escargots, et souris des potagers de manière naturelle