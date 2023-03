100 jeux pour stimuler la confiance en soi de votre enfant

"Fais-toi un peu confiance ! " Vous avez probablement déjà entendu cette phrase au cours de votre vie... et votre enfant aussi. Facile à dire ! Car la confiance en soi, loin d'être innée, s'apprivoise et s'entretient. Et ce, dès le plus jeune âge. Précieuse alliée du quotidien, elle aidera votre enfant à gagner en autonomie et à mieux se connaître. Plus encore, elle renforcera ses acquis et le poussera à dépasser ses peurs : prendre la parole devant sa classe, se lancer dans une nouvelle activité... Soyez prêts à le voir devenir invincible ! Retrouvez dans cet ouvrage 100 jeux simples, créatifs, et sans matériel onéreux pour aider votre enfant à prendre confiance en lui petit à petit. - Des activités en pas-à-pas à réaliser en famille, entre amis ou en toute autonomie, richement illustrées de dessins et de photographies. - Des variantes pour toutes les activités afin de les adapter au mieux à la personnalité de votre enfant. - Les conseils de Jacqueline Bencardino, psychologue et autrice du blog "Psychologie parentale" et de la page Instagram "Va demander à Jacqueline" . "Fais-toi un peu confiance ! " Vous avez probablement déjà entendu cette phrase au cours de votre vie... et votre enfant aussi. Facile à dire ! Car la confiance en soi, loin d'être innée, s'apprivoise et s'entretient. Et ce, dès le plus jeune âge. Précieuse alliée du quotidien, elle aidera votre enfant à gagner en autonomie et à mieux se connaître. Plus encore, elle renforcera ses acquis et le poussera à dépasser ses peurs : prendre la parole devant sa classe, se lancer dans une nouvelle activité... Soyez prêts à le voir devenir invincible ! Retrouvez dans cet ouvrage 100 jeux simples, créatifs, et sans matériel onéreux pour aider votre enfant à prendre confiance en lui petit à petit. - Des activités en pas-à-pas à réaliser en famille, entre amis ou en toute autonomie, richement illustrées de dessins et de photographies. - Des variantes pour toutes les activités afin de les adapter au mieux à la personnalité de votre enfant. - Les conseils de Jacqueline Bencardino, psychologue et autrice du blog "Psychologie parentale" et de la page Instagram "Va demander à Jacqueline" .