Caïn fut le premier

Le corps d'une jeune architecte, Sabrina Olcese, est retrouvé, étouffée et mutilée : le tatouage qu'elle portait a été prélevé. De retour dans une capitale écrasée par la canicule, Malinverno, "journaliste par vocation, séducteur par nature et détective malgré lui", se lance, aux côtés de la police, dans sa propre enquête. Un thriller passionnant dans un Rome en pleine canicule, loin des cartes postales habituelles. Des personnages subtilement traités et une intrigue parfaitement maîtrisée, dans une atmosphère de délicieuse angoisse.