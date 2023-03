Isabeau de Bavière. Reine la plus exécrée de France

Isabeau de Bavière. Longtemps, la simple évocation de son nom a suscité un déchaînement de violences. Ses détracteurs l'accusent, après son mariage avec le roi fou Charles VI, d'avoir livré la France aux Anglais par le traité de Troyes en 1420. Mauvaise épouse, mauvaise mère, mauvaise reine, ils en ont fait une anti-Jeanne d'Arc. Christine Rérat-Maintigneux a tiré le fil de la sinistre réputation d'Isabeau. Apparue plus de cent ans après sa mort sous la plume vindicative de certains historiens, elle perdure avec force jusqu'au xxe siècle. Manuels scolaires, oeuvres littéraires, artistiques ou de propagande... cette exécration, si elle a permis de sauver l'honneur des Valois et de la France dans le récit national, a parallèlement entretenu des imaginaires qui en disent long sur leurs époques. Christine Rérat-Maintigneux est titulaire d'une maîtrise d'histoire contemporaine complétée d'une formation en histoire de l'art. Elle est passionnée par les épisodes et personnages de notre histoire qui ont façonné les Français tout autant que nourri des artistes. Elle s'intéresse aussi à la place que les femmes occupent dans cette architecture politique, sensible et symbolique.