Histoire du Moyen-Orient. Du XIXe siècle à nos jours, 2e édition

Le Moyen-Orient, régulièrement à la "une" de l'actualité, est trop souvent enfermée dans des clichés réducteurs. Face aux idées reçues, voire aux débats suscités par les étudiants eux-mêmes, ce manuel étudie le Moyen-Orient dans toutes ses thématiques : culture (et culture religieuse), société, transformations économiques et sociales, débats intellectuels, islam politique, place de la femme, autoritarisme des Etats, migrations, médias et mondialisation... Prendre du recul par rapport au temps présent et inscrire le Moyen-Orient dans les deux siècles de l'histoire contemporaine s'avère essentiel pour comprendre les débats qui l'agitent et les transformations sociales qu'il connaît.