La nuit des reines. L'élue se cache parmi vous

Jude Lomax vit dans les bas-fonds de Baton Noir, où la magie est au service des puissants. Chaque année, lors de la Nuit Cojoue, une reine est élue, bénie par les dieux. Pendant un an, elle aura la possibilité de faire régner le calme ou la terreur dans la ville. Dotée de pouvoirs infinis, elle est d'une puissance sans égal. Ivory Monette gouverne depuis plus de cinquante ans quand elle est sauvagement assassinée. Assoiffée de vengeance, elle prend possession du corps de Jude et la force à l'aider à retrouver son meurtrier. Pour se débarasser de l'esprit maléfique d'Ivory, Jude va devoir plonger dans les sombres secrets des habitants de Baton Noir, où se mêlent jazz et magie noire sur fond de terrifiantes légendes.