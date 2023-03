Cahier de problèmes CM1 cycle 3. Utiliser les modèles en barres

Cahier de problèmes est une nouvelle collection centrée sur la résolution de problèmes, en utilisant la modélisation et les modèles en barres. Une démarche méthodologique facile à intégrer aux pratiques pédagogiques de chacun, indépendamment de toute méthode. 7 séquences en CM1 pour traiter tous les types de problèmes : - Les problèmes additifs : addition et soustraction à une étape / à deux étapes - Les problèmes multiplicatifs : multiplication et division à une étape / à deux étapes - Les problèmes sur les fractions : à une étape / à deux étapes - Les problèmes "mélangés" pour rebrasser tous les types de problèmes, en les mélangeant. Chaque séance traite une situation problème que l'élève est amené à résoudre en plusieurs étapes. Une page de synthèse à la fin de chaque séquence accompagnée d'exercices interactifs à flash coder depuis le cahier pour réinvestir les apprentissages de façon ludique et s'entraîner autrement. Le guide pédagogique à télécharger gratuitement : - Le descriptif de la méthode - La mise en oeuvre pas à pas des séances - Des pistes de différenciation - Pour chaque séquence, une vidéo de l'auteur présentant les enjeux et la démarche à mettre en place.