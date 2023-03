L'action collective dans l'inconnu

"Raison créatrice" et "mission solidaire" sont devenues indispensables pour agir ensemble dans l'inconnu. A travers ses textes extraits des colloques de Cerisy, Armand Hatchuel éclaire ces deux notions et leurs apports pour inventer des futurs désirables attentifs aux justices sociale et écologique. La "raison créatrice" est mieux adaptée que la rationalité économiciste à ces ruptures. La responsabilisation des entreprises exige de repenser les notions de marché et de société anonyme, à l'instar de la "société à mission" inscrite dans la loi française. Pour mieux affronter les crises de la modernité, la vocation de Cerisy n'a jamais été aussi précieuse.