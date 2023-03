Ubuntu. Administration d'un système Linux, 7e édition

Ce livre sur Ubuntu présente de façon progressive tous les atouts de cette distribution de référence pour apprendre à utiliser Linux. L'administrateur système trouvera les réponses aux questions qu'il se pose, vis-à-vis des autres distributions Linux et à propos de la mise en place des outils spécifiques Ubuntu. Le lecteur simplement désireux de s'informer trouvera, quant à lui, les bases nécessaires pour une mise en pratique facile et complète de la distribution. La lecture peut être progressive : chapitre après chapitre dans l'optique de la découverte du système, ou en ciblant les chapitres liés à des concepts, à une pratique ou à un thème. Les thèmes traités permettent à cet ouvrage de se placer comme référence pour l'apprentissage et l'enseignement du système Linux. Ils sont illustrés par de nombreux exemples et des exercices de synthèse. Après un historique de cette distribution Linux, le lecteur découvre les particularités des nombreuses déclinaisons d'Ubuntu, les prérequis et le processus d'installation, ainsi qu'une prise en main rapide de cette distribution. Trois chapitres sont consacrés à l'utilisation de la ligne de commande, véritable outil de travail de l'administrateur, à la configuration et à la mise à jour du système par l'intermédiaire des paquets. Un chapitre permet de bien comprendre le fonctionnement du système graphique et des environnements de travail. Le lecteur apprend ensuite à maîtriser la gestion des utilisateurs, les tâches courantes d'administration, la gestion des ressources ainsi que le contrôle du stockage. Un chapitre est consacré à la sécurité du système et du réseau. Le dernier chapitre propose des pistes pour résoudre les problèmes les plus fréquents. Cette nouvelle édition du livre est basée sur la version 22.04 Jammy Jellyfish LTS (Long Time Support.