Le méchant roi Kochtcheï est un ogre qui vit au fond des bois. Le jour de Pâques, son filet dans les mains, il décide de partir en chasse : il va capturer la plus appétissantes des fillettes. Pendant ce temps-là, Machenka quitte l'isba de son papa pour aller chercher de délicieux oeufs en chocolat. Les animaux de la forêt adorent tous la gentille Machenka et veillent sur elle. L'aigle, l'oiseau et le loup ne laisseront pas l'affreux Kochtcheï toucher à un cheveu de la fillette ! Un conte de Pâques "Joyeuses Pâques, Machenka ! ", un conte inspiré du folklore russe pour fêter Pâques avec malice. Une fabrication solide Du papier indéchirable et un petit format en font un livre facile à emporter partout.