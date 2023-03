Les femmes sont des salopes, les hommes sont des Don Juan. Sexisme, double morale sexuelle et éléments de langage

Comment se fait-il qu'un garçon qui a une vie sexuelle assumée soit encouragé, alors que lorsqu'il s'agit d'une fille, on dira d'elle que c'est une pute ? La double morale sexuelle c'est lorsque l'on donne un sens différent à un comportement identique relevant du domaine sexuel, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et, souvent, ce double standard passe par le langage que l'on utilise. Coucher dès la première rencontre, par exemple, est mal vu pour une femme et elle peut être traitée de " pute " tandis que cela semble normal, et c'est même valorisé pour un homme, qui sera qualifié positivement de " don Juan " . Ce sujet de la double morale sexuelle à travers le language est souvent mentionné comme une évidence, mais jamais traité en tant que tel. Pour Florence Montreynaud, il méritait d'être examiné dans toutes ses dimensions. Son livre se fonde sur une riche documentation accumulée depuis des décennies : des récits de vie recueillis au cours d'entretiens, des analyses de déclarations dans la presse ou sur Internet, des citations de livres illustrant le propos. Cet essai, à la fois drôle et documenté, léger et essentiel, est pour l'autrice l'occasion de proposer des solutions pour que ce monde, et les mots que l'on emploie pour en parler, soit moins violent et plus juste.