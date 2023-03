Le petit théâtre des opérations : Pack en 3 volumes : Tomes 1 à 3

Sur un ton décalé, mais toujours documenté, Odieux Connard et Monsieur Le Chien ressuscitent les héros et histoires oubliés des grandes guerres pour leur rendre hommage. Connaissez-vous l'histoire de la résistance héroïque des fusiliers marins bretons à Dixmude ? Et celle des héros de Menton ? Si les deux Guerres mondiales furent un énorme gâchis en vies humaines, elles furent aussi le théâtre d'actes de bravoure individuels et collectifs et d'anecdotes aussi drôles qu'improbables. Et au cas où vous vous poseriez la question, oui, tout est vrai.