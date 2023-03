Stellar Witch Lips Tome 3

Avec Lunatic Rose et Glitter Gold dans leurs rangs, les Stellar Witch Lips sont désormais au nombre de cinq ! Afin d'empêcher la "sélection", ce plan diabolique comploté par Grimm et qui signera la fin du monde, nos sorcières s'apprêtent à suivre un entraînement magique... à la mer ! Cependant, à leur plus grand étonnement, le premier exercice que leur donnera leur enseignant Minerva sera de "ne pas utiliser la magie"...