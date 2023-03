De Rio à Paris. Ma cuisine de coeur

Au fil de recettes et de reportages entre la France et le Brésil, la cheffe Alessandra Montagne Gomes propose un récit au goût d'ici et de là-bas. Mêlant avec beaucoup d'émotion et d'amour son passé brésilien et son quotidien parisien, elle partage son parcours de vie et nous ouvre ses portes en toute humilité. Elle dévoile ainsi une belle tranche de son univers solaire au travers de 80 recettes créatives ou empreintes de souvenirs de son enfance : Pastéis de queijo, Coxinhas, Feijoada, Risotto d'orge perlé, Foccacia à la carotte, Poitrine de porc croustillante... Découvrez la trajectoire inspirante d'une étoile montante, qui souhaite "nourrir d'amour" autant les corps que les coeurs.