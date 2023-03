L'énergie du souffle. Ki No Renma. Les principes de l'enseignement japonais du Ki No Renma

Le ki est l'énergie vitale qui coule en chacun de nous : elle sert à faire vivre le corps mais aussi l'esprit. Fondé par le Maître Tada, le ki no renma est une discipline développée à partir d'adaptations d'un savoir-faire traditionnel qui permet de se reconnecter à cette énergie vitale, de l'augmenter et de la concentrer pour l'utiliser au mieux en alliant exercices de méditation, de respiration et de visualisation. Dans ce livre, découvrez ce qu'est le ki no renma et son histoire. Reconnectez-vous à votre énergie vitale grâce à un programme d'exercices en 7 étapes, illustré, alliant postures, mouvements et travail de respiration.