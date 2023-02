A la française ou les aventures lyonnaises d'un Américain, apprenti cuisinier et père de famille, à la recherche des secrets de la gastronomie

"Une ode à la gastronomie française ! " LIVRES HEBDO Qu'est-ce qui peut pousser un journaliste américain de renom à quitter sa vie new-yorkaise bien établie pour s'installer à Lyon ? Dans le cas de Bill Buford, c'est assurément une passion débordante pour la cuisine. Un beau jour de 2008, la famille Buford pose donc ses valises quai Saint-Vincent. Bill parvient à s'inscrire à l'Institut Paul-Bocuse, décroche un stage chez l'incontournable Mère Brazier, puis auprès des plus grands chefs et artisans de la région. A la fois roman d'aventures et reportage sur la gastronomie française, dont il célèbre l'excellence, A la française est un récit passionnant qui nous offre une plongée dans le monde des cuisines d'étoilés. Né en 1954, Bill Buford est un auteur et journaliste américain. En 1989, il devient éditeur de Granta books. Il fait également partie de la rédaction du New Yorker dont il a été l'éditeur de fiction de 1995 à 2002. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis