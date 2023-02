Gravures anciennes

Henri Alexandre est né au château dans un village de la Mayenne, avec en guise de cuillère d'argent dans la bouche un nom à rallonge, c'est-à-dire une coupable identité de classe. L'auteur nous entraîne dans une visite ethnographique étonnante d'un milieu social aujourd'hui évanoui et dans l'intimité d'un adolescent luttant contre l'emprise des curés et les déterminismes de son milieu. Ce récit de conquête de liberté, par son style fluide et sobre est un plaisir de lecture et nourrit la réflexion sur l'imaginaire de l'histoire et l'avenir du passé.