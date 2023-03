Qui ne s'est jamais retrouvé avachi sur son clavier au bureau ou voûté sans raison ? Résultat : un mal de dos lancinant, une raideur limitante, une perte de centimètres, mais aussi de dynamisme et de confiance en soi. Notre posture en révèle beaucoup sur nous, qu'il s'agisse de notre état physique ou psychologique. Préparez-vous à transformer la vôtre, cela changera votre vie ! Dans ce livre, retrouvez : - les solutions pratiques (position des pieds, port de tête, mal de dos, etc.) ; - les bénéfices psychologiques (meilleur rapport aux autres, assertivité, éveil) ; - 30 séances pour améliorer votre posture. La collection : " 7 minutes par jour " vous propose des programmes complets de remise en forme sur une durée d'un mois : 30 séances d'environ 7 minutes pour un entraînement de 3 exercices, précédés d'échauffements et suivis d'un retour au calme avec des étirements. Les exercices, qui ne nécessitent que peu de matériel, peuvent être réalisés n'importe où (à la maison, au bureau ou en voyage). Le concepteur du programme : Jean-Luc André est kinésithérapeute et expert en mouvement fonctionnel. Après 10 ans de recherches, de voyages et de rencontres avec d'autre praticiens, il a développé une thérapie par le mouvement unique et dynamique, et vit à présent à Bruxelles.