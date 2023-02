La Fabrique de Rudi Meyer. Edition

En 1976, lorsque la région Ile de France lui commande le dessin de la carte de RER, c'est une première pour le designer suisse Rudi Meyer qui n'a jusque là jamais dessiné de plans de réseaux ferrés. Des logos, des affiches, des caractères typographiques, du mobilier, des scénographies d'exposition, des montres, des dispositifs de projection vidéo, oui. Mais des cartes ? Aucune encore. Il dut, pour relever ce défi, inventer quelques outils au passage. Rudi Meyer, en grand défricheur, a d'ailleurs été abonné aux premières : on lui doit la première carte géographique numérique (IGN) et le premier tableau de bord intégralement numérique (Renault) conçus en France. Sa capacité à décloisonner a fait de lui un inclassable et donc un marginal au sein du cadastre des champs disciplinaires, plutôt très perméables et hiérarchisés en France. On en est parfois venu à ne plus savoir exactement quel était son métier. Qu'à cela ne tienne. Ne prenant racine dans aucun pré carré spécialisé, il multiplia les incartades, les rencontres, les collaborations et autres fertilisations croisées, sans jamais se sédentariser ni s'attacher. Dans cet entretien, Rudi Meyer revient sur des moments fondateurs de sa carrière et donne à voir sa conception d'un design inclassable, sans cesse réinventé. Illustré avec une cinquentaine de photographies en couleur, l'ouvage permettra de donner à voir certains exemples représentatifs du travail de Rudi Meyer et intégrera plusieurs documents d'archive inédits (croquis, outils, prototypes, etc.). Il est complété par un index biographique permettant de remettre le travail de Rudi Meyer dans son contexte et de donner à voir les liens qu'il a pu nouer avec d'autres professionnels du monde du design ou d'autres milieux connexes au cours de sa carrière.